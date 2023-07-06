السوداني:العراق حريص على تعزيز علاقاته مع دولة قطر

السوداني:العراق حريص على تعزيز علاقاته مع دولة قطر
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، الخميس، حرص العراق على مواصلة العمل المشترك مع قطر.وذكر مكتب السوداني في بيان، أن”رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني استقبل، اليوم، سفير دولة قطر لدى العراق خالد بن حمد السليطي بمناسبة انتهاء مهام عمله”، مبينا انه “جرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وسبل توطيدها”.وثمن رئيس الوزراء بحسب البيان، “جهود السفير القطري خلال الفترة المنصرمة”، مشيرا الى “مستوى التعاون المضطرد بين بغداد والدوحة، الذي تحقق بعد زيارة أمير دولة قطر إلى العراق الشهر الماضي، وأثمرت عن مجموعة من مذكرات التفاهم المشترك في عدد من المجالات، في مقدمتها التعاون في مجال الغاز، وحرص العراق على مواصلة العمل المشترك بما يحقق مصالح البلدين وازدهار شعبيهما”.

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