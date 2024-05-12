السوداني:العراق على استعداد لإستضافة مؤتمر المؤسسات العربية لحقوق الإنسان

السوداني:العراق على استعداد لإستضافة مؤتمر المؤسسات العربية لحقوق الإنسان
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، استعداد العراق لاستضافة مؤتمر الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.وذكر بيان لمكتبه الإعلامي ، أن “السوداني استقبل صباح اليوم الأحد، الأمين العام للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان سلطان بن حسن الجمالي والوفد المرافق له، للتباحث في ملفّ حقوق الإنسان، وعمل المنظّمات المحلية والإقليمية والدولية في هذا المجال، واستعراض التطوّر الحاصل الذي تشهده البيئة القانونية والدستورية العراقية، في ضمان مفردات حقوق الأفراد والجماعات والحقوق المدنية العامة”.وأكد رئيس الوزراء، خلال اللقاء، “استعداد وترحيب العراق بانعقاد المؤتمر القادم للشبكة العربية في العاصمة بغداد، ضمن دأب الحكومة على تهيئة المناخ العام لعمل مؤسسات ومنظّمات حقوق الإنسان، وعقد المؤتمرات والورش التطويرية الداعمة لأنشطتها”.وتابع اليبان، أن “اللقاء شهد استعراض الأحداث الجارية في قطاع غزّة واستمرار العدوان على شعبنا الفلسطيني، وانتهاكات حقوق الإنسان التي خرقت كل المعايير الأخلاقية الدولية، ودور المجتمع الدولي بمؤسساته ومنظماته الحقوقية والقانونية في وقف هذه الجرائم المنظّمة”.

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