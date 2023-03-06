السوداني:العراق في خدمة المصالح الدولية

السوداني:العراق في خدمة المصالح الدولية
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الاثنين، ان منهج العراق هو اتباع سياسة متوازنة في العلاقات الدولية.وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان ، ان “رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني إستقبل، اليوم، وفد البرلمان الأوروبي”، مبينا ان “اللقاء شهد عرض مجمل العلاقات العراقية الأوروبية، وسبل تنميتها في مختلف أبواب التعاون المشترك، والتباحث في آليات تعزيز قدرات العراق في مواجهة التحديات الاقتصادية، وآثار التغيّر المناخي”.وأوضح رئيس مجلس الوزراء “منهج العراق باتباع سياسة متوازنة في العلاقات الدولية”، مثمناً “مواقف الاتحاد الأوروبي تجاه العراق في مراحل مختلفة”.وأشار إلى “أهمية الجهود الدولية الداعمة للعراق في تنفيذ برنامجه الحكومي، وتقديم المساعدة في مجال استرداد الأموال المنهوبة والمطلوبين للقضاء العراقي”.من جانبهم، أكد أعضاء الوفد الأوروبي “تأييدهم ودعم دولهم للجهود العراقية المبذولة في مجال الإصلاح”، معربين عن الرغبة الأوروبية الجادة “في عقد شراكة مع العراق، تصب في مسار التنمية المستدامة والمصالح المشتركة”.

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