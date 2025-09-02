السوداني:العراق لا يستغني عن القوات الأمريكية في العراق

بغداد/ شبكة أخبار العراق- بحث رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، مع القائد الجديد للقيادة الأمريكية الوسطى الأدميرال براد كروبر، اليوم الثلاثاء، تنفيذ مهام الانسحاب الأمريكي من البلاد.

جاء ذلك، خلال استقباله كروبر والوفد المرافق له، بحضور القائم بأعمال السفارة الأمريكية لدى العراق، في العاصمة بغداد، وفق بيان .