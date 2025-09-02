السوداني:العراق لا يستغني عن القوات الأمريكية في العراق

السوداني:العراق لا يستغني عن القوات الأمريكية في العراق
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- بحث رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، مع القائد الجديد للقيادة الأمريكية الوسطى الأدميرال براد كروبر، اليوم الثلاثاء، تنفيذ مهام الانسحاب الأمريكي من البلاد.جاء ذلك، خلال استقباله كروبر والوفد المرافق له، بحضور القائم بأعمال السفارة الأمريكية لدى العراق، في العاصمة بغداد، وفق بيان .وشهد اللقاء، بحسب البيان، التباحث في مختلف الجوانب الأمنية والعسكرية بين العراق والولايات المتحدة، والتقدم المحرز في مجال الحرب على الإرهاب، ومتابعة تنفيذ الإعلان المشترك الصادر في أيلول 2024، حيث جرى التأكيد على الالتزام بجميع بنود الاتفاق.كما شهد اللقاء التشديد على أهمية استمرار الحوار بشأن التعاون الأمني المشترك على المستوى الثنائي بين العراق والولايات المتحدة، فضلاً عن تبادل وجهات النظر حول جوانب الشراكة الثنائية وسبل تنميتها.وأشار رئيس الوزراء، إلى أن الشراكة بين العراق والولايات المتحدة قد حققت نتائج مهمة تخدم مصالح البلدين، وأسهمت في تعزيز الأمن والاستقرار، محلياً وإقليمياً ودولياً.من جهته، أكد الأدميرال كوبر على التزامه بالبناء على ما تحقق من نجاحات، والمضي في التعاون الأمني وتعزيز التواصل الاستراتيجي في المرحلة المقبلة.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *