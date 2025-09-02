آخر تحديث:
رشيد:العراق في ظل الحكم الإيراني”مثال للديمقراطية”!!!
البنك المركزي:ارتفاع الدين الداخلي إلى أكثر من (87)تريليون ديناراً
السوداني:حكومتي سعت إلى الحلول الدستورية للاستحقاقات المالية لمواطني الإقليم
السوداني:العراق لا يستغني عن القوات الأمريكية في العراق
سياسي كردي:تهريب النفط من الإقليم برعاية وحماية حزبي بارزاني وطالباني
نائب:التوسع في تعيين السفراء وزيادة مخصصاتهم المالية يكلف الموازنة ملايين الدولارات سنوياً
خبير مائي:حكومة السوداني الفاشلة وراء شحة المياه في العراق وابتزاز تركي واضح
نواب:السفراء الجدد جريمة بحق العراق وتجاوز على الدستور والقانون
بقاء أموال العراق في البنك الفدرالي الأمريكي أمان قانوني
وجبة من أسماء المرشحين المستبعدين من قبل هيئة اجتثاث البعث الإيرانية
مليار و296 مليون ديناراً راتب النائب في الدورة البرلمانية والدولة تعاني من العجز المالي
البرلمان الحالي..فاشل وفاسد ومزور والشعب لايثق به
السوداني:المياه كافية للشرب والكهرباء شبه مفقودة والدفاع عن إيران اولوية قصوى
الإطار:سحب قانون الحشد من البرلمان لحماية إيران والحشد الشعبي من الاستهداف
السوداني يكافئ تركيا على تسببها في الجفاف الحاصل في العراق بزيادة حجم صادراتها واستثماراتها!
نائب إطاري:سحب قانون الحشد من البرلمان “مؤقتاً”لحماية أمن إيران والعراق معاً
نائب:المحكمة الاتحادية مع تعديل قانون الأحوال الشخصية وفق رؤية المذهب الشيعي
