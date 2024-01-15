السوداني:العراق “منفتح”على جميع الدول

السوداني:العراق “منفتح”على جميع الدول
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 بغاد/ شبكة اخبار العراق- استقبل رئيس الوزراء محمد السوداني ،اليوم الأثنين، السفير الهولندي لدى العراق هانس ساندي، وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها، بحسب بيان  لمكتبه.وأشار السوداني، خلال اللقاء، إلى “انفتاح العراق على كل أشكال الشراكة والعمل المشترك في مختلف المجالات، وعلى وجه الخصوص تفعيل المجلس المشترك للمياه بين البلدين، إضافة إلى أهمّية تسلم هولندا قيادة بعثة حلف الناتو بالعراق، منتصف آيار القادم”.وجدد السوداني رؤية العراق بشأن مهمة التحالف الدولي لمحاربة داعش، في المرحلة القادمة التي يجب أن تشتمل على العمل الفني المشترك لإنهاء هذه المهمة، والانتقال إلى مستويات التعاون الأمني والعسكري الثنائي.من جانبه، سلّم السفير، خلال اللقاء، دعوة رسمية إلى السوداني من رئيس الوزراء الهولندي مارك روته، لزيارة هولندا من أجل البحث في المزيد من فرص الشراكة بين البلدين، ونقل رغبة حكومة بلاده في زيادة مستويات التعاون، مشيراً إلى العلاقات الإيجابية بين هولندا والعراق، فضلاً عن رغبة الشركات الهولندية في العمل ضمن برامج التنمية العراقية، و إعمار البنى التحتية.

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