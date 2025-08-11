السوداني:العراق وإيران جبهة واحدة ضد أمريكا وإسرائيل والاتحاد الأوروبي

آخر تحديث:

  بغداد/ شبكة أخبار العراق- رعى رئيس الحكومة الاطاري محمد شياع السوداني، اليوم الإثنين، توقيع مذكرة تفاهم أمنية مع الأمين العام للمجلس الاعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني، وقال المكتب الإعلامي للسوداني في بيان ، إن “رئيس مجلس الوزراء استقبل لاريجاني والوفد المرافق له، وأكد خلال اللقاء سعي العراق الحثيث إلى تطوير العلاقات مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وتعزيز الشراكات المثمرة في مختلف الصعد والمجالات، وبما يصب في مصلحة مشروع المقاومة “.وأضاف السوداني، وفقا للبيان إلى “موقف العراق المبدئي والثابت إزاء رفض العدوان الصهيوني الأمريكي على إيران، وكل ما يؤدي إلى تصعيد الصراعات على المستوى الإقليمي والدولي، وتأييد العراق للحوار الأمريكي الإيراني”.وتابع “كما رعى السوداني توقيع مذكرة تفاهم أمنية مشتركة بين  القيادي في منظمة بدر الايرانية مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الاعرجي، ولاريجاني تتعلق بالتنسيق الأمني للحدود المشتركة بين البلدين”.من جانبه، نقل لاريجاني، بحسب البيان “تحيات الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إلى السوداني، مؤكداً حرص حكومته على تنمية وإدامة العلاقات في مختلف المجالات، وخاصة الربط السككي بين البلدين لنقل المسافرين والبضائع!!، والربط مع طريق التنمية والممرات الكبرى التي تشهدها المنطقة”.

