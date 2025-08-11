السوداني:العراق وإيران جبهة واحدة ضد أمريكا وإسرائيل والاتحاد الأوروبي

بغداد/ شبكة أخبار العراق- رعى رئيس الحكومة الاطاري محمد شياع السوداني، اليوم الإثنين، توقيع مذكرة تفاهم أمنية مع الأمين العام للمجلس الاعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني،

وقال المكتب الإعلامي للسوداني في بيان ، إن “رئيس مجلس الوزراء استقبل لاريجاني والوفد المرافق له، وأكد خلال اللقاء سعي العراق الحثيث إلى تطوير العلاقات مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وتعزيز الشراكات المثمرة في مختلف الصعد والمجالات، وبما يصب في مصلحة مشروع المقاومة “.