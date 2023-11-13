آخر تحديث:
- شبكة اخبار العراق
- سياسية
السوداني يوجه الخارجية بمفاتحة تركيا لزيادة الاطلاقات المائية لنهري دجلة والفرات
ائتلاف المالكي : الصدر مضطرب عقليا وهو لايمثل الشيعة ومقاطعته للانتخابات لاتأثير عليها
السوداني:العراق وإيران جسدان في روح واحدة!
النزاهة:فساد بأكثر من (8) مليارات دينار في كربلاء الواقعة تحت إدارة حزب الدعوة
النفط النيابية:الحكومة تولي اهتمامًا كبيرًا بإعادة استئناف تصدير نفط من الإقليم عبر ميناء جيهان التركي
-
- عربية ودولية
- اراء ومقالات
- اقتصادية
النفط النيابية:الحكومة تولي اهتمامًا كبيرًا بإعادة استئناف تصدير نفط من الإقليم عبر ميناء جيهان التركي
خبير اقتصادي:تمويل التجارة مع إيران وراء رفع اسعار صرف الدولار
اليوم.. سعر صرف الدولار=162250 ديناراً
وزير الكهرباء:إستيراد الغاز الإيراني سيستمر وإيران ستحصل على مبالغ إضافية جراء نقل الغاز التركمانستاني للعراق
مصدر حكومي:العراق يدرس تخفيض تصدير نفطه لمستوى مليون برميل يومياً تضامنا مع غزة
-
- رياضية
- تحقيقات
ماذا يستفيد المواطن العراقي من عودة مجالس المحافظات الفاسدة؟
العلاقة بين العراق وأمريكا تتراوح بين “شريك متناقض أو عدو ضمني”
حكومة السوداني نهاية ” خرافة العراق الجديد”
القائم بالأعمال يشرف على انطلاق العمل بمحطة جواز السفر الإلكتروني في عمان
البنك الدولي:العراق دولة فاشلة واقتصاده هش وديون البلد تجاوزت (152) مليار دولار
-
- متابعات خاصة
- منوعات
- صورة وتعليق
وزير الكهرباء:إستيراد الغاز الإيراني سيستمر وإيران ستحصل على مبالغ إضافية جراء نقل الغاز التركمانستاني للعراق
لزيادة مديونية البلد..العراق يقترض (257) مليون دولار من بنك(JPM) الأمريكي لـ”صيانة”المحطات الكهربائية
مصدر حكومي:تعزيز أرصدة(25) مصرفاً عراقياً بالعملات الأجنبية التي تمتلك حسابات خارج البلاد
أكثر من مليار دولار مبيعات البنك المركزي لمصارف أحزاب الفساد خلال الأيام الخمسة الماضية
مصدر حكومي:تعزيز أرصدة المصارف العراقية التي لديها حسابات خارجية بالدولار وغيره
-
- اذاعة INN