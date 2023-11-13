السوداني:العراق وإيران جسدان في روح واحدة!

السوداني:العراق وإيران جسدان في روح واحدة!
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الإثنين، للقائد العام للشرطة الإيرانية أحمد رضا رادان، اهمية التعاون بين بغداد وطهران لإنفاذ القانون وبسط الأمن.وبحث السوداني مع رادان حلال استقباله له في بغداد، بحسب بيان ، “أوجه التعاون المختلفة بين العراق وإيران لانهما جسدان في روح واحدة، في ما يتعلق بحفظ الأمن الداخلي، وملاحقة الجريمة المنظمة، والتأكيد على التنسيق الأمني الثنائي في ملفات ضبط الحدود، ومحاربة تجارة المخدرات، التي تمثل تحدياً مشتركاً للبلدين”.وأكد رئيس مجلس الوزراء، خلال اللقاء، “أهمية التعاون بين جهازي الشرطة في البلدين، لإنفاذ القانون، وبسط الأمن والاستقرار، بما يعزز تنمية الشراكة والتبادل التجاري والتكامل في ملفات اقتصادية مختلفة”.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *