السوداني:العراق يسير في الطريق الصحيح في ظل حكومتي الإطارية!

بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، رصد أكثر من 13 مليار دينار لدعم الثقافة والفنون

وذكر المكتب الإعلامي للسوداني في بيان ، أن الاخير “استقبل مجموعة من الفنانين التشكيليين والنحاتين العراقيين بمناسبة عيد الأضحى المبارك

وأشار السوداني إلى أن “الفنّ ازدهر تاريخياً في العراق منذ الحضارات القديمة، ولم ينقطع الاتصال الحضاري للفن التشكيلي في العصور اللاحقة، وهو ما تجسد في الرسومات المهمة التي تركها الفنان العراقي”، مبيناً أن “الفن التشكيلي العراقي رائدٌ عربياً، وهذا الحجم والثقل الحضاري الفني يجعل مهمة الفنانين التشكيليين والنحاتين مضاعفة؛ لأنهم ورثة كل صناع الحضارات في هذه الأرض

وأوضح “أهمية إقامة متحف للفنّ التشكيلي العراقي في بغداد”، منوهاً بأن “اعراق مرّ بمراحل نُهبت فيها كنوز الفن العراقي المعاصر، وقد عملنا على استعادة الكثير منها

ولفت إلى أن “الحكومة رصدت 13 ملياراً لمختلف أنواع الفنون”، مشدداً على “أهمية إقامة المؤتمرات والأنشطة الثقافية، لحاجة القطاع الثقافي لها ومن أجل التعريف بواقع العراق، وستتكفل الحكومة بها

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وبيّن أنه “بناءً على طلب من رئيس الجامعة العربية، تم منح الجناح العراقي في جامعة الدول العربية 15 لوحة لفنانين عراقيين

وأوضح رئيس مجلس الوزراء أن “العراق يسير في الطريق الصحيح على كلّ المستويات، ولدى حكومة الخدمة الوطنية صورة واضحة تستند إلى برنامج حكومي مدروس يمثل خطوة أساسية لبناء الثقة بين النظام السياسي وبين الشعب”، مؤكداً موافقته على “مجموعة مقترحات قدمها وفد التشكيليين والفنانين، تخصّ الاهتمام بالفنّ التشكيلي، ودعمه من قبل الوزارات والمؤسسات الحكومية، ووعد بتشكيل لجنة لمتابعة متطلبات المقترحات والعمل على تنفيذها