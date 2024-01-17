السوداني:القصف الصاروخي الإيراني على أربيل س”يقوض” العلاقة معها

السوداني:القصف الصاروخي الإيراني على أربيل س”يقوض” العلاقة معها
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال  رئيس الوزراء محمد السوداني خلال المقابلة، التي نشرها  “بلومبيرغ”، اليوم الأربعاء، إن “الضربة الصاروخية التي قامت بها إيران واستهدفت فيها مدينة اربيل، تمثل “عملا عدوانيا واضحا ضد العراق هذا بالتأكيد تطور خطير يقوض العلاقة القوية بين العراق وإيران”.وتابع رئيس الوزراء العراقي قوله، ان “الحكومة العراقية تحتفظ بحقها للقيام بكافة الاجراءات الدبلوماسية والقانونية وفق سيادتها”. وليل الاثنين على الثلاثاء شن الحرس الثوري الإيراني قصفاً عنيفاً بصواريخ باليستية استهدف بها مناطق مدنية في مدينة اربيل، مما أدى الى سقوط 10 مدنيين بين ضحية وجريح. اعلن الحرس الثوري مسؤوليته عن الضربات التي استهدفت اربيل، وقال في بيان، إنها جاءت “ردًا على جرائم النظام الصهيوني ضد الجمهورية الإسلامية والتي كانت آخرها مقتل عدد من قادة الحرس بنيران صهيونية تم استهداف مقر تجسسي رئيسي للموساد في إقليم كردستان العراق وتم تدميره بالصواريخ الباليستية”.وعدّ مجلس أمن إقليم كوردستان، ان القصف الصاروخي الذي شنّه الحرس الثوري الإيراني والذي استهدف به مناطق مدنية في مدينة اربيل “إنتهاكاً صارخاً لسيادة” الإقليم والعراق كافة.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *