السوداني:انتصار العراقيين على داعش هو انتصار للإنسانية

السوداني:انتصار العراقيين على داعش هو انتصار للإنسانية
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- علق رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، امس الأثنين، على أوضاع سوريا بعد سقوط بشار الاسد، فيما شدد على ضرورة ترك الخيار إلى الشعب السوري واحترام إرادته الحرة.وقال السوداني بكلمة في يوم النصر : “نستحضر يوماً يفتخر فيه العراقيون جميعاً بما حققوه قبل 7 سنوات من نصر مؤزر على عصابات داعش المندحرة”، مشيراً إلى أن “يوم النصر صار علامة فارقة في مسيرة شعبنا“.وأضاف أن “أول ما نتذكر في هذا اليوم أن النصر صار حقيقة نتباهى بها على مر التأريخ بفضل تضحيات الشهداء والجرحى وأسندته المرجعية العليا بفتواها المباركة”، لافتاً إلى أن “الأصدقاء والأشقاء وقفوا مع العراق في مواجهة الإرهاب لأن العراقيين قاتلوا نيابة عن العالم“.وأشار إلى أن “انتصار العراقيين هو انتصار الإنسانية في وجه التهديد الذي روع المنطقة والعالم”، مؤكداً “لم يعد للإرهاب اليوم موطأ قدماً في أرض العراق وليس لفلوله إلا الهزيمة والفرار، وقواتنا تسحقهم أينما تجدهم“.وبين أن “ما زال هناك من يتحين الفرص واهماً أن يبث الروح على من بقية من الإرهابيين”، لافتا إلى أن “مواصلة التصدي للأفكار الدخيلة وكل ما يهدم قيمنا الاجتماعية والثقافية، ومعالجة كل الثغرات التي مكنت الإرهاب من التسلل عام 2014وأردف قائلاً “عراقنا قدر خرج قوياً معافى ومنتصراً ومصمماً على البناء والإعمار والتنمية، مؤكداً المضي في إسناد وبسط قوة القانون وتحقيق العدالة وإعمار المناطق المحررة ودعم أهلها وإعادة كل سكانها إلى أرضهم“.وتابع أن “انتصار العراقيين على عصابات داعش المهزومة هو تأكيد لأهمية وحدة صفوف أبناء شعبنا، محذراً من خطر الدعوات المشبوهة التي هدفها عرقلة عجلة الحياة التي صنعها أبطال النصر بتضحياتهم“.ولفت إلى أن “مدن العراق صارت ورشة للإعمار والتقدم”، محذراً من “مغبة تغذية الصراعات التي تنتج المزيد من الخراب وأسباب الحروب“.وفي الشأن السوري: أوضح السوداني: “نحن اليوم نتابع الأحداث في الجارة سوريا وكلنا أمل أن تتحلى دول المنطقة والعالم أجمع بالمسؤولية للحفاظ على أمن وسيادة سوريا“.وأكد على “ضرورة ترك الخيار إلى الشعب السوري واحترام إرادته الحرة إلى جانب المسؤولية الدولية في حفظ وحدة الأراضي السورية وحماية التنوع“.

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