السوداني:برنامجي الحكومي يركز على الجانب الخدمي والاقتصادي

السوداني:برنامجي الحكومي يركز على الجانب الخدمي والاقتصادي
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد رئيس الوزراء المكلف محمد شياع السوداني، الاحد، ان برنامجه الحكومي سيركز على الجوانب الخدمية والاقتصادية التي تمس حياة المواطنين. وذكر بيان لمكتب السوداني ، أن “السوداني إستقبل السفير البريطاني لدى العراق مارك برايسون ريتشاردسون وجرى خلال اللقاء البحث في مستقبل العلاقات الثنائية وسبل التعاون المشترك بين العراق وبريطانيا، فضلا عن استعراض مجمل الاوضاع السياسية والاقتصادية على المستويين الوطني والإقليمي”. ونقل البيان عن السوداني قوله، إن “العملية السياسية والديمقراطية يجب أن تمضي تحت مظلة الدستور”، مبينا أن “برنامجه الحكومي سيركز على الجوانب الخدمية والاقتصادية التي تمس حياة المواطنين، كما شدد على رفض إقصاء أي طرف وطني فاعل في هذه المسار”. وأشار رئيس الوزراء المكلف الى “أهمية الشراكة البنّاءة مع المملكة المتحدة، والعمل على أن يكون العراق مرتكزاً فعّالا في نظام إقليمي مستقر”.

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