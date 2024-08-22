السوداني:تأمين احتياجات الزوار الإيرانيين مجاناً ” شرف عظيم”

السوداني:تأمين احتياجات الزوار الإيرانيين مجاناً ” شرف عظيم”
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- وجه القائد العام للقوات المسلحة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الخميس (22 آب 2024)، الأجهزة الأمنية بتأمين طرق الزائرين وانسيابية النقل مع الوصول لذروة الزيارة الأربعينية.وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان ، إن “السوداني أجرى، اليوم الخميس، زيارة إلى مقر قيادة العمليات المشتركة، لمتابعة الخطة الأمنية للزيارة الأربعينية، ترأس خلالها اجتماعاً أمنياً ضم  وزير الداخلية، ونائب قائد العمليات المشتركة، وقادة الشرطة الاتحادية والقوات البرية والحشد الشعبي وباقي التشكيلات الأمنية”.وتابع السوداني، عبر دائرة تلفزيونية، مع “محافظي كربلاء والنجف وبابل وبغداد، سير تنفيذ الخطة الأمنية والخدمية في محافظاتهم التي تعد محور الزيارة الأربعينية، من حيث أعداد المواكب الحسينية والزائرين المتوجهين سيراً على الأقدام لإحياء مراسم الزيارة التي تبلغ ذروتها خلال هذه الأيام”، مشيرا الى ان ” محافظا بابل وكربلاء استعرضا إجراءات تنفيذ الخطة الخدمية المعدّة خلال الزيارة”..وأشار السوداني، بحسب البيان إلى “صور التضحية والكرم والخدمة التي جسدها العراقيون بمختلف عناوينهم الاجتماعية، بدءاً من محافظات منافذ الدخول، وانتهاءً بالمسير إلى كربلاء والنجف الأشرف، فضلاً عمّا انعكس من صورة قدرة مؤسسات الدولة على استيعاب الحشود المليونية، بمستوى عالٍ من الأمن والخدمات وسهولة التنقل، ما خلقت شعوراً بالاطمئنان لدى المواطن بأنه أمام مؤسسات فاعلة”، مؤكداً أنّ “الحكومة شكلت لجنة عليا للزيارات المليونية بدلاً عن المعالجات الوقتية”.وأوضح أن “الزيارة الأربعينية تشهد ذروتها هذه الأيام خاصة الزوار الايرانيين البالغ عددهم 7 ملايين زائر ، ما يتطلب التركيز على الجانب الأمني بالدرجة الأساس، ومضاعفة الجهد الاستخباري، والتنسيق العالي بين مختلف الأجهزة”، مؤكداً أن “نجاح الخطة الأمنية هو مفتاح لنجاح باقي الخطط”، مشددا على “رفع الجهوزية لمواجهة أي خرق أمني وسرعة معالجته”. ووجه القائد العام للقوات المسلحة جميع الأجهزة الأمنية المكلفة “بتأمين الزيارة بتجاوز الروتين في العمل الأمني، ومسك الأرض على طول الطرق التي يسلكها الزائرون بين المحافظات، المؤدية إلى كربلاء والنجف، الميداني على كل التفاصيل الأمنية، للحفاظ على نتائج الجهود الكبيرة المبذولة”.وفي ما يتعلق بالنقل، وجه السوداني “ببذل الجهود في سامراء وبابل والنجف، لتكتمل صورة الإنجاز من خلال تيسير نقل الزائرين إلى المحافظات أو إلى المنافذ الحدودية، مع ما تم توفيره من عدد كبير من الباصات الحكومية، وتسهيل دخول عجلات القطاع الخاص، مشدداً على الاستمرار بنفس الجهد والاندفاع إلى حين إعلان انتهاء الزيارة، والتأكيد على انسيابية الطرق في محافظات الفرات الأوسط، والتصرف بحزم إزاء أي مخالفة، خاصة في ما يتعلق بالأرتال والمواكب، واتخاذ الإجراءات القانونية فوراً بحق المخالفين”.

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