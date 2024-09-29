السوداني”حزين” على مقتل سيده نصرالله ويؤكد على دعم حزبه خدمة للمشروع الإيراني

السوداني”حزين” على مقتل سيده نصرالله ويؤكد على دعم حزبه خدمة للمشروع الإيراني
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، (29 أيلول 2024)، أنّ الموقف العراقي الثابت والمبدئي، إلى جانب لبنان في محنته، ينطلق من وشائج تربط الشعبين الشقيقين، ومن عدالة القضية التي يدافع فيها كل اللبنانيين عن أرضهم.وجدد السوداني خلال لقائه السفير اللبناني لدى العراق علي الحبحاب، بحسب بيان لمكتبه الإعلامي ، “تعازيه للحكومة والشعب اللبنانيين، في استشهاد الأمين العام لحزب الله اللبناني السيد حسن نصرالله”. وأشار رئيس مجلس الوزراء بحسب البيان، إلى “مواصلة العراق تقديم المساعدات الضرورية والإنسانية التي تدعم صمود الشعب اللبناني”، مشددا على أن “العراق مستمر في استقبال المواطنين اللبنانيين من الذين اضطرّتهم الظروف إلى مغادرة بلادهم”.وتابع: “كما سيواصل العراق جهوده في جميع المحافل الدولية في دعم مساعي لبنان وتحركاته الأممية لإيقاف الحرب، وتعزيز مساعي رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي على هذا المسار”.

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