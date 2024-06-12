السوداني:حكومتي مستمرة بإنصاف كلّ شهداء العراق

السوداني:حكومتي مستمرة بإنصاف كلّ شهداء العراق
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء، أن حكومته “مستمرة بإنصاف كلّ شهداء العراق”، وذلك في تعليقه على حلول الذكرى العاشرة لجريمة سبايكر.وقال السوداني في بيان : “تمرّ اليوم الذكرى العاشرة لجريمة سبايكر التي ارتكبتها الجماعات الإرهابية الظلامية”.وأضاف: “لقد مثّلت تلك الجريمة دليلاً ملموساً على انعدام الضمير، والانحدار الأخلاقي لمرتكبيها ممّن باعوا ضمائرهم وأرواحهم للشرّ، فاستحقوا الخزي والعار، بعدما نالوا الهزائم تلو الأخرى على يد قواتنا الأمنية البطلة، وأصبحت عصابتهم فلولاً مندحرة لا تشكل أي تهديد لأمن بلادنا”.وتابع السوداني أن “حكومتنا مستمرة بإنصاف كلّ شهداء العراق ولن تتأخر في ذلك، انطلاقاً من واجبها الوطني والشرعي والأخلاقي والإنساني”.

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