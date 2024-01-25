السوداني:حكومتي وضعت على رأس أولوياتها الارتقاء الشامل لجميع المدن العراقية

السوداني:حكومتي وضعت على رأس أولوياتها الارتقاء الشامل لجميع المدن العراقية
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم الخميس (25 كانون الثاني 2024) مضي العراق نحو المشاريع التنموية والستراتيجية الكبرى.وأفاد بيان لمكتبه ، بأن السوداني “استقبل، مساء اليوم، وفد أمناء ومحافظي العواصم العربية، برئاسة الأمين العام لمنظمة المدن العربية عبد الرحمن هشام العصفور ورحب، في مستهلّ اللقاء، بالضيوف العرب، وباجتماعهم الذي انعقد في بغداد بعد انقطاع دام أكثر من ثلاثة عقود،” مؤكداً “استعداد بغداد الدائم وقدرتها على استضافة جميع ضيوفها، سواء أكانوا من الأشقاء العرب أم من الأصدقاء”.وأكد السوداني “مضي العراق نحو المشاريع التنموية والستراتيجية الكبرى والشراكات الاقتصادية المنتجة،” مشيراً إلى أن “الحكومة في العراق وضعت على رأس أولوياتها الارتقاء الشامل ببغداد وباقي المدن العراقية، فضلاً عن الانفتاح على تجارب الأشقاء والأصدقاء الناجحة، في ما يخص الاعتماد على التكنولوجيا والأساليب المتطورة بشأن التنمية الحضرية والقطاعات الخدمية كافة”.وبين أنه “في الوقت الذي نبحث فيه عن أفضل السبل لتطوير مدننا والارتقاء بها، تبرز غزة شاخصة أمامنا بسبب ما تعانيه من تدمير ممنهج وخراب وافتقاد أبسط سبل العيش؛ بسبب العدوان والجرائم اللاإنسانية التي ترتكبها سلطات الاحتلال ضد أبناء شعبنا الفلسطيني هناك، مجدداً دعمه لإنشاء صندوق دعم وإعمار قطاع غزة بعد وقف العدوان، وهي المبادرة التي أطلقها العراق خلال قمة القاهرة للسلام 2023، التي انعقدت في شهر تشرين الأول الماضي، ولاقت ترحيباً كبيراً”.

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