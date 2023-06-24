السوداني:حيتان الفساد من زعماء ائتلاف الدولة غير مشمولين في مكافحة الفساد

السوداني:حيتان الفساد من زعماء ائتلاف الدولة غير مشمولين في مكافحة الفساد
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، امس الجمعة، أن محاربة الفساد، ومكافحة أسبابه جاءت على رأس أولويات الحكومة.وقال مكتب السوداني في بيان، إن الأخير “استقبل جمعاً من شيوخ ووجهاء محافظة الأنبار، إذ أكد أهمية الدور الذي تؤديه العشائر في دعم الدولة وحفظ الأمن، بالإضافة إلى دورها المجتمعي الكبير في حفظ التماسك الاجتماعي بين أبناء الشعب”.وشدّد على أن “الحكومة ماضية في تنفيذ البرامج والخطط التي وردت في منهاجها الوزاري، من أجل تقديم كل ما من شأنه أن يرفع المستوى الخدمي والمعيشي والاقتصادي للمواطنين، لافتاً إلى أن محاربة الفساد، ومكافحة أسبابه جاءت على رأس أولويات الحكومة، والخط الاحمر يشمل زعماء ائتلاف إدارة الدولة فهم غير مشمولين في مكافحة الفساد  في هذا الملف الذي تسبّب بإهدار الثروات وتلكؤ المشاريع”.وأشار السوداني، إلى أن “الحكومة تضع مسألة عودة النازحين، وإعادة إعمار المناطق المحررة من عصابات داعش، ضمن أولوياتها التي تعمل على تنفيذها”.

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