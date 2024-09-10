السوداني:خزينة العراق”مُفتحة” الأبواب أمام المستثمرين

السوداني:خزينة العراق”مُفتحة” الأبواب أمام المستثمرين
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني ان أبواب العراق مفتوحة لجميع الأنشطة من أجل تحقيق التكامل الاقتصادي العربي .وقال المكتب الاعلامي للسوداني في بيان”: ان رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، استقبل امس الاثنين، نائب رئيس الوزراء، وزير النقل والصناعة المصري كامل الوزير، بحضور رؤساء مجموعة من الشركات المصرية الكبرى في مجال الطرق والإنشاءات والجسور.وأكد السوداني” أن هذه الزيارة تعد مصداقاً للعلاقة الأخوية العراقية المصرية التي تمثل حجر الأساس في خدمة شعوبنا الشقيقة، كما أنها تعكس حرص قيادة البلدين على التعاون الجاد، مشيراً إلى أنّ أبواب العراق مفتوحة لجميع الأنشطة من أجل تحقيق التكامل الاقتصادي العربي.وأوضح رئيس مجلس الوزراء أن العراق يشهد حراكاً غير مسبوق في التنمية والإعمار، مؤكداً أهمية تشكيل خلية متابعة للتخطيط حول المشاريع التي يمكن أن تنفذها الشركات المصرية في العراق.من جانبه، نقل وزير النقل المصري رئيس مجلس الوزراء، تحيات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ورئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، مؤكداً أن هذه الزيارة تأتي استكمالاً لما شهدته زيارة السوداني الأخيرة للقاهرة، فضلاً عن الرغبة المصرية الجادة في توسعة التعاون مع العراق وتوصيات الرئيس السيسي بهذا الاتجاه.وأكد وزير النقل المصري العمل للوصول إلى إكمال مذكرة التفاهم مع وزارة النقل العراقية في مجال النقل البري والسككي، معرباً عن استعداد بلاده للمساهمة الفاعلة في إنجاز مشروع طريق التنمية.واوضح البيان” ان الوفد الذي رافق الوزير ضم 14 شركة كبرى، من مجموع 100 شركة مصرية طلبت المشاركة بمشاريع في العراق، حيث أبدى ممثلو هذه الشركات استعدادهم لنقل خبراتهم والشراكة مع العراق.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *