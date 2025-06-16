السوداني:سأقاتل مع إيران ضد إسرائيل حتى “الاستشهاد”

بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال رئيس الوزراء العراقي،الولائي محمد شياع السوداني، يوم الاثنين، أن إسرائيل تسعى الى توسيع رقعة الحرب بالمنطقة، من اجل رسم خارطة جديدة للشرق الأوسط، مؤكداً حق إيران في الدفاع عن نفسها وفق قوانين الأمم المتحدة.

جذاء ذلك، خلال استقباله عدداً من رؤساء البعثات الدبلوماسية للدول الآسيوية والأمريكيتين العاملة في العراق، وسفيري أستراليا وتركيا، وفق بيان أورده مكتبه الإعلامي،