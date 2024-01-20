السوداني:سنرفع الإيرادات غير النفطية إلى 20% لما تبقى من الموازنات

السوداني:سنرفع الإيرادات غير النفطية إلى 20% لما تبقى من الموازنات
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، الخميس (18 كانون الثاني 2024)، خلال جلسة نقاشية بالمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، إن العراق حدد هدفا في موازنة مدتها ثلاث سنوات لتقليل الاعتماد على إيرادات النفط من 95 بالمئة إلى 80 بالمئة.ويتطلب تحقيق تصريح السوداني، الى رفع الإيرادات غير النفطية بنسبة 200% خلال عامين فقط، وهما العامان المتبقيان من الموازنة الثلاثية،وتظهر حسابات وزارة المالية، ان الجزء الاكبر من الإيرادات غير النفطية جاءت من الضرائب على الدخول والثروات، وبواقع أكثر من 4.3 تريليون دينار، الأمر الذي يطرح تساؤلات عن كيفية رفع الحكومة للإيرادات غير النفطية وما إذا كانت ستقوم بفرض ضرائب معينة مما سيؤدي بالتالي إلى تقليل نسبة الاعتماد على الايرادات النفطية.

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