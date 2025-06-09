السوداني:طريق التنمية سيخلق عراقاً جديداً

السوداني:طريق التنمية سيخلق عراقاً جديداً
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلن رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، يوم الأحد، أن هناك نحو 80 سلعة مصنعة محليا هي قيد التصدير إلى خارج البلاد، معتبرا مشروع “طريق التنمية” الحيوي سيمكن العراق من أن يكون ممراً اقتصادياً يخدم العالم بأسره.وقال السوداني في حديث خلال لقائه عدداً من مشايخ ورؤساء العشائر في العراق، وذلك بمناسبة عيد الأضحى، إن: ميادين العمل تشهد اليوم همة ومعالجة سوء الإدارة والتخطيط، وقد تمت إعادتها إلى مسارها،وأضاف أن هناك إصلاحات اقتصادية مهمة، وتوجهنا إلى القطاعات الاقتصادية الموازية للنفط، وتفعيل مساهمتها في الاقتصاد، مردفا بالقول: تمكنا من الوصول إلى 80 سلعة مصنعة عراقيا هي قيد التصدير.وتابع السوداني، أنه يمكن للعراق أن يكون ممراً اقتصادياً يخدم التجارة العالمية ودول المنطقة، وطريق التنمية سيخلق عراقاً جديداً، مستطردا القول: ثبتنا موقف العراق تجاه مختلف القضايا، واستقلالية القرار السياسي.

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