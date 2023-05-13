السوداني:لا بديل عن الدولة فهي الضامن لكل أبنائها

السوداني:لا بديل عن الدولة فهي الضامن لكل أبنائها
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- عبر رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، السبت، عن رفضه مبدأ “الغلبة” معتبرا انه يقف بوجه مساعي الحكومة لتوفير الخدمات عبر البرنامج الحكومي.وذكر بيان لمكتب السوداني في بيان على هامش زيارته إلى كنيسة مارت شموني للسريان الأرثوذكس في ناحية برطلة بقضاء الحمدانية أن “البرنامج الحكومي تضمن تنفيذ مشاريعَ وبرامجَ خدمية وخططٍ اقتصادية؛ للنهوض بواقع مناطق سهل نينوى، بما يعزز أمن المواطنين ويؤكد مبدأ التعايش السلمي في عموم محافظة نينوى”.وشدّد رئيس مجلس الوزراء على “أهمية ترسيخ مبدأ المواطنة، التي تحرص الحكومة على اعتماده هويةً ونقطةَ شروع نحو المزيد من العمل المتكامل، الذي يصبّ في خدمة المواطنين، الذين صبروا وواجب إنصافهم وتلبية متطلباتهم”، مؤكداً في الوقت نفسه “رفضه مبدأ الغلبة الذي يشتت الجهد الوطني ويعطل أهداف الحكومة في التنمية المجتمعية والاقتصادية، موضحاً أنه لا بديل عن الدولة فهي الضامن لكل أبنائها”.وبيّن السوداني أنه “تمّ تشخيص العديد من المشكلات خلال زيارته إلى محافظة نينوى، وستجري معالجتها من خلال فريق المتابعة الحكومي الذي سيتواجد في المحافظة ويمنح صلاحيات واسعة من شأنها إزالة العقبات التي تخصّ ملفات عديدة”.

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