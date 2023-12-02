السوداني:لا يمكن إصلاح الاقتصاد إلا من خلال دعم الصناعة والزراعة والسياحة والتجارة

السوداني:لا يمكن إصلاح الاقتصاد إلا من خلال دعم الصناعة والزراعة والسياحة والتجارة
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البصرة/شبكة أخبار العراق- أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم السبت (2 كانون الاول 2023)، أن الحكومة وضعت ضمن أولوياتها الخمس إصلاح الاقتصاد في البلد.وقال السوداني في كلمة له خلال منتدى الشراكات الصناعية في محافظة البصرة : “نرحب بالشركات الاستثمارية بمنتدى الشراكات الصناعية”، مبيناً أن “الحكومة وضعت ضمن أولوياتها الخمس إصلاح الاقتصاد”. وأضاف، أنه “لا يمكن إصلاح الاقتصاد إلا من خلال دعم الصناعة والزراعة والسياحة والتجارة”، لافتاً الى أنه “ما لدينا من موارد طبيعية يمكننا من تأسيس صناعة عراقية متطورة تلبي احتياجاتنا المحلية ويمكن أن نصدر منها”.واشار السوداني الى أن “لا يمكن أن نبقى متفرجين على أن يظل العراق سوقا استهلاكية”.وفي شان منفصل، أوضح رئيس الوزراء أنه “لا يمكن للدولة أن توظف جميع الأعداد الهائلة من الخريجين”، مؤكداً أنه “آن الأوان أن يرتبط الاقتصاد العراقي بدورة الاقتصاد العالمي”.وفي وقت سابق من اليوم، وصل رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني إلى محافظة البصرة.

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