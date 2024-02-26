السوداني:مصالح إيران في حدقات عيوننا

السوداني:مصالح إيران في حدقات عيوننا
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- استقبل رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، مساء أمس الأحد، سفير إيران لدى العراق محمد كاظم آل صادق.وذكر بيان لمكتبه الاعلامي ، أنه “جرى خلال اللقاء، بحث العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها وتنميتها في جميع المجالات، بما يحقق المنفعة المتبادلة بين النظامين الحاكمين وأكد السوداني، أن “الحكومة منفتحة على تنمية العلاقات خاصة مع إيران ، وتعمل على المشاريع الكبرى التي تحقق التكامل الشامل معها، والتي تجمعها روابط ومشتركات كثيرة وخطط التنمية الطموحة”.

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