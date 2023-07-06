السوداني:من اسبقيات برنامجي الحكومي تنفيذ المصالح الإيرانية في العراق والمنطقة

السوداني:من اسبقيات برنامجي الحكومي تنفيذ المصالح الإيرانية في العراق والمنطقة
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- بحث رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، مع وكيل وزارة الخارجية الإيراني علي باقري، العلاقات الثنائية بين العراق وإيران وسبل تنميتها وتطويرها بما يخدم مصالح البلدين.وقال بيان للمكتب الاعلامي لرئيس الوزراء، ان “السوداني التقى وكيل وزارة الخارجية الإيراني، وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين العراق والجمهورية الإسلامية الإيرانية، وسبل تنميتها وتطويرها بما يخدم مصالح إيران ومشروعها الثوري في جميع الملفات، فضلاً عن أهمية استثمار أجواء الاستقرار السياسي والتقارب في المنطقة،واضاف البيان، ان “رئيس مجلس الوزراء، اكد لباقري ان العراق سيستمر في ممارسة دوره المحوري بحسب الطلب الايراني في عودة العلاقات العربية مع إيران لحاجة المشروع إلى التهدئة.

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