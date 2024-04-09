السوداني:نحن في الإطار متفقين على تعزيز العلاقات مع أمريكا في كافة المجالات

السوداني:نحن في الإطار متفقين على تعزيز العلاقات مع أمريكا في كافة المجالات
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- ناقش رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، مساء أمس الإثنين، مع السفيرة الأميركية لدى العراق إلينا رومانوسكي الاستعدادات الخاصة بزيارته المرتقبة التي إلى واشنطن.وذكر مكتب السوداني في بيان ، أن”رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني استقبل، امس الاثنين، سفيرة الولايات المتحدة الأميركية لدى العراق إلينا رومانوسكي وجرى، خلال اللقاء، التباحث في مجمل العلاقات العراقية الأميركية، وسبل تعزيز التعاون في مختلف المجالات “.وأضاف البيان، أنه”جرت كذلك، مناقشة الاستعدادات الخاصة بالزيارة المرتقبة التي سيجريها رئيس مجلس الوزراء في منتصف الشهر الحالي، والتي تأتي في مسار الارتقاء بالعلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين”.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *