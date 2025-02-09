السوداني:نحن في خدمة المصالح الكويتية

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نائب كردي:حكومة البارزاني لا تستحق البقاء لكونها ضد الشعب الكردي
الثقافة النيابية: سنمرر قانوني شبكة الإعلام العراقي والحصول على المعلومة
المشهداني يؤكد على تعزيز العلاقات بين العراق وفرنسا
محافظ أربيل :لن نستقبل النواب الإطاريين الداعمين لتظاهرات السليمانية
القانونية النيابية: لا يوجد أي مقترح بتعديل قانون الانتخابات
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أهم المباريات الأوروبية لهذا اليوم
عقيل مفتن رئيسا للأولمبية العراقية
الاتحاد العراقي لكرة القدم يعلن الاستعداد لمواجهة المنتخب الكويتي والفلسطيني
الاتحاد العراقي لكرة السرعة يوقع اتفاقية تعاون مع نظيره اللبناني
وصول المدرب الكرواتي( كوران بيركوفيتج) إلى بغداد لتوقيع العقد الرسمي مع الاتحاد العراقي لكرة اليد
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بأمر إيراني لإذلال العراق وأهله..الكهرباء في صيف 2025 لمدة ساعتين فقط!
فساد حكومة السوداني تؤكده تسريبات مستشاريه
مدينة (جرف الصخر) خارج السيادة العراقية ومنطقة الأذرع الإيرانية
منح أكراد إيران وسوريا وتركيا الجنسية والجواز العراقي من قبل الإقليم خيانة كبرى
السوداني قدم لتركيا تنازلات لم تحلم بها خلال إتفاقه مع أردوغان
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التوقيع على عقد تطوير مصفى الديوانية بكلفة (800) مليون دولار بدون ذكر أسم الشركة المنفذة!!
ترامب يأمر ..منع العراق من استيراد الكهرباء والغاز من إيران
الإطار:الرئيس السوري (أحمد الشرع) غير مشمول بقانون العفو العام
الولائي المشهداني: العراق لا قيمة له بدون إيران !!
القانونية النيابية:رئاسة المجلس حنثت باليمين الدستورية بتمريرها تعديل المادة 12 من الموازنة
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- اذاعة INN