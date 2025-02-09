السوداني:نحن في خدمة المصالح الكويتية

السوداني:نحن في خدمة المصالح الكويتية
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الاحد، خلال استقباله سفير دولة الكويت الجديد حسن محمد الزمان أن الباب مفتوح أمام الكويت للدخول في مشاريع طريق التنمية.وقال مكتب السوداني في بيان ، إن “رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، استقبل سفير دولة الكويت لدى العراق حسن محمد الزمان”، لافتا الى أن السوداني “هنّأ السفير الكويتي بمناسبة تسنمه مهامه الجديدة في العراق، متمنياً له التوفيق في عمله، وأشار إلى عمق العلاقات بين البلدين، وأهمية توطيدها وتوسعتها على مختلف المستويات والصعد”.وأكد السوداني، خلال اللقاء، “التطلع نحو تعزيز أواصر التعاون الثنائي البناء في مجالات عدة”، مشيراً إلى “الفرص المتاحة، وتوفر البيئة الاستثمارية الملائمة لعمل الشركات العربية والأجنبية، ومنها الشركات الكويتية”.وأكد أنّ “الباب مفتوح أمام دولة الكويت الشقيقة للدخول في مشاريع طريق التنمية، والاستفادة من الفرص الاستثمارية المعلنة، بما يساهم في تعزيز التكامل الاقتصادي وترابط المصالح بين البلدين”.يذكر ان الكويت استولت على الحقل الغازي والنفطي في الخليج الذي يقع ضمن السيادة العراقية والسوداني واطاره لم يعترضوا على ذلك بل منحها أراض جديدة وهي ما زالت تسرق النفط العراقي ولا تحترم أصلا الحكومة العراقية لأنها تدفع رشاوي لهم كما شقيق السوداني من والدته المدعو مرتضى احد المستثمرين الكبار في الكويت بعد تولي شقيقه رئاسة الوزراء.

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