السوداني:ندعم الوقف المسيحي لمزاولة عمله
 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم السبت ( 7 شباط 2026 )، دعم الحكومة الكامل لديوان أوقاف الديانات المسيحية وبقية الديانات، والتزامها بتأمين الجوانب المالية والقانونية لضمان استمرار عمله وحفظ حقوق أبناء هذه المكونات.وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان ، أن “السوداني استقبل اليوم رئيس ديوان أوقاف الديانات المسيحية والإيزيدية والصابئة المندائية، رامي جوزيف آغاجان، وعدداً من أعضاء مجلس الديوان”.وأضاف البيان أن “اللقاء تناول بحث الملفات المتعلقة بعمل الديوان والتحديات التي تواجهه، فضلاً عن مناقشة السبل الكفيلة بمعالجتها وتطوير الأداء»، مؤكدًا دعم الحكومة الكامل للديوان”.وأشار السوداني إلى أن “قوة العراق تكمن في تنوعه”، معبّراً عن “تقديره واعتزازه بجميع أبناء الطوائف العراقية الذين أسهموا وما زالوا يسهمون في خدمة بلدهم من أجل رفعة العراق واستقراره”.

