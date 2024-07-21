السوداني:نفط العراق بخدمة لبنان حزب الله وبالمجان!!

السوداني:نفط العراق بخدمة لبنان حزب الله وبالمجان!!
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- عقد رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم، جلسة مباحثات مع رئيس الحكومة اللبنانية، نجيب ميقاتي، تناولت العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها. شملت الجلسة مناقشة مسارات تطوير الشراكة الاقتصادية، بما في ذلك الاتفاق الثنائي بشأن توريد النفط العراقي إلى لبنان، بالإضافة إلى بحث الأوضاع في المنطقة وآخر التطورات السياسية والأمنية.وذكر مكتبه الإعلامي في بيان ، أن “رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني استقبل رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي والوفد المرافق له، الذي وصل بغداد صباح اليوم الأحد في مستهلّ زيارة رسمية”، مشيراً إلى أن “مراسم الاستقبال الرسمي جرت في القصر الحكومي، التي شهدت استعراض حرس الشرف وعزف النشيدين الوطنيين اللبناني والعراقي”.كما تم التأكيد على ضرورة حل مشكلة تأخير إنجاز معادلات الشهادات للطلاب العراقيين بسبب الأزمات الصحية والاقتصادية التي أثرت على الإدارات العامة في لبنان. السوداني شدد على أن مواقف العراق تجاه لبنان تنبع من الالتزام والأخوة بين الشعبين، وأكد على أهمية وقف العدوان على لبنان وفلسطين والعمل على تجنب تصاعد الصراع الإقليمي وسقوط المزيد من الضحايا.من جهته، أعرب ميقاتي عن تقديره لجهود الحكومة العراقية في دعم العلاقات الاقتصادية مع لبنان، وجدد دعوته للسوداني لزيارة لبنان. كما ثمن ميقاتي الدعم العراقي للتقارب الإقليمي والدولي، وأكد على استمرار العمل باتفاقيات التبادل الاقتصادي والتجاري، ودراسة مشاريع إنشاء مدن صناعية عراقية في لبنان.أضاف ميقاتي أن حكومته تسعى لرفع مستوى التعاون والتنسيق الأمني مع العراق في مجال مكافحة الإرهاب وملاحقة تجارة المخدرات، وأهمية استكمال التحضيرات الثنائية لانعقاد اللجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين نهاية أيلول المقبل.

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