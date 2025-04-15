السوداني:يوجه ببناء مستشفى في بغداد بإدارة أمريكية متكاملة

السوداني:يوجه ببناء مستشفى في بغداد بإدارة أمريكية متكاملة
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- وجه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، امس الإثنين، بتهيئة الأرض الخاصة بمشروع إقامة مدينة طبية متكاملة في بغداد والتي تبلغ (60) دونماً.وذكر بيان لمكتبه الإعلامي ، أن “رئيس مجلس الوزراء استقبل رئيس مجموعة الخدمات الطبية الأمريكية آيزن مروجي”.وأشار البيان إلى أن “اللقاء، بحث آفاق التعاون مع مجموعة AGMS التي قدمت مقترح مشروع إقامة مدينة طبية متكاملة في بغداد، من ضمنها إنشاء مستشفى لعلاج السرطان سعة (200) سرير، يشمل البناء والتجهيز والتشغيل، وأكاديمية للتدريب، ومصنعاً للأدوية، وكلية للتمريض، بالإضافة إلى استقدام أكثر من (200) متخصص بين طبيب وممرض وإداري لتشغيل وإدارة المشروع الذي سيتم تمويله من المجموعة، والذي من المؤمل أن يوفر أكثر من 1500 فرصة عمل محلية”.ووجّه “بتهيئة الأرض الخاصة بالمشروع في معسكر الرشيد، التي تبلغ (60) دونماً”، مؤكداً حرص الحكومة على “تفعيل جميع بنود اتفاقية الإطار الاستراتيجي مع الولايات المتحدة، ومنها ما يتعلق بالتعاون في القطاع الصحي”.

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