السوداني: التقية وولايتي الثانية تستوجب التعامل “الجيد مع أمريكا”

السوداني: التقية وولايتي الثانية تستوجب التعامل “الجيد مع أمريكا”
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- ذكر مكتب السوداني في بيان ،يوم أمس، أن “السوداني استقبل وفداً من الكونغرس الأمريكي ضم عضوي مجلس النواب؛ عن الحزب الجمهوري دارين لحوّد، وعن الحزب الديمقراطي ستيف كوهن، حيث جرى بحث تطوير العلاقات الثنائية وسبل تنميتها في مختلف المجالات“.وأثنى السوداني، على “سعي الوفد الأمريكي لتوثيق العلاقات الثنائية، ولاسيما ضمن مجالات اتفاقية الإطار الاستراتيجي”، مؤكداً “حرص العراق على تعزيز التعاون المشترك مع الولايات المتحدة، خصوصاً في مجالي الطاقة والاستثمار“.وجرى استعراض الأوضاع في المنطقة، حيث أشار رئيس مجلس الوزراء، إلى “موقف العراق الثابت والداعم للحوار من أجل فرض الأمن والاستقرار وتوسيع نطاق العلاقة ليشمل مختلف القطاعات“.من جانبه، عبر وفد الكونغرس، رغبة الإدارة الأمريكية بالتعاون الوثيق مع العراق والعمل معه من أجل الاستقرار في عموم المنطقة”.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *