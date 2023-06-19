السوداني: الحكومة وفرت كل متطلبات نجاح انتخابات مجالس المحافظات

السوداني: الحكومة وفرت كل متطلبات نجاح انتخابات مجالس المحافظات
آخر تحديث:

بغداد/ شبكة أخبار العراق-  أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، مضي الحكومة في تهيئة الأوضاع العامة لاجراء الانتخابات المحلية، مبينا ان العراق منفتح على الحلول والمسارات التي تضعها الأمم المتحدة في سبيل معالجة الأزمات. وذكر بيان لمكتب السوداني ، أن “رئيس مجلس الوزراء استقبل الممثلة الخاصّة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق، جينين بلاسخارت”.وأوضح السوداني خلال اللقاء، أن “الحكومة ماضية في ملفّ التهيئة للانتخابات، وقد شرعت في توفير كامل متطلبات إنجاح الاستحقاقات الانتخابية القادمة لمجالس المحافظات، والعمل على توفير المناخات اللازمة لذلك”.وأكد السوداني أن “العراق منفتح على الحلول والمسارات التي تضعها الأمم المتحدة في سبيل معالجة الأزمات ومواجهة التحديات الاقتصادية والمناخية، ومعالجة أزمات النازحين وتكريس الجهود لإعادة من تبقى منهم إلى مناطق سكناهم، مبيناً أن الحكومة وضعت في أولوياتها مسألة الشراكة مع المنظمة الدولية لإيجاد حلول مستدامة للملفات الأساسية”.فيما ثمّنت بلاسخارت، الجهود الحكومية في معالجة المشاكل المتجذرة، ووضع سلسلة أولويات، تأخذ بعين الاهتمام الحاجات الأساسية للمواطن العراقي، بما يؤكد السعي نحو تقديم الخدمات والارتقاء بالمستويات المعاشية والاجتماعية، وهي ركن أساس من أركان السلم الأهلي والمجتمعي.”.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *