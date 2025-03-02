السوداني: الخدمة الكهربائية ستكون صعبة خلال الصيف لمنع توريد الغاز الإيراني بأمر أمريكي

السوداني: الخدمة الكهربائية ستكون صعبة خلال الصيف لمنع توريد الغاز الإيراني بأمر أمريكي
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- ترأس رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الاحد، اجتماعا بقطاع الكهرباء لمتابعة خطة صيف 2025.وذكر المكتب الاعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان ، أن “رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني ترأس اجتماعاً لفريق قطاع الكهرباء لمتابعة الإجراءات المتخذة بشأن خطة صيف 2025”.وأضاف، أن “الاجتماع يهدف لمتابعة إجراءات الجباية والتحول الإلكتروني في فروع القطاع”.واكد البيان ان الخدمة الكهربائية ستكون صعبة خلال الصيف لإيقاف تصدير الغاز الإيراني للعراق من قبل أمريكا.

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