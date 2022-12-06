السوداني: الدستور المرجع لحل المشاكل بين بغداد وأربيل

السوداني: الدستور المرجع لحل المشاكل بين بغداد وأربيل
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم، أهمية اعتماد الدستور مرجعية أساسية لحلّ جميع الملفات العالقة.وذكر مكتب السوداني في بيان ، أن “رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، إستقبل مساء امس الإثنين، أعضاء مجلس النواب من كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني البرلمانية، وجرى خلال اللقاء استعراض الأوضاع السياسية والاجتماعية والاقتصادية على المستوى الوطني، وأهمّ التحديات التي تواجهها خطط الإصلاح والتنمية”.وأكد رئيس مجلس الوزراء لأعضاء الكتلة، “أهمية اعتماد الدستور مرجعيةً أساسيةً لحلّ جميع الملفات العالقة أو الصعوبات التي يواجهها العمل المشترك بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان العراق”.وحثّ السوداني، على “تكثيف الجهود لتكامل العمل البرلماني في الرقابة والتشريع، مع الجهد الحكومي الساعي للإصلاح ورفع مستوى الخدمات، من أجل تحقيق تطلعات المواطنين في جميع أنحاء البلاد”.وشدّد على “ضرورة العمل لتقوية الجبهة الداخلية، وتأمين الحماية لجميع المكوّنات والأطياف المتآخية للشعب العراقي، نحو ترسيخ العيش المشترك والسلم الأهلي المستدام”.

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