السوداني :العراق لن يستغني عن القوات الأمريكية وحلف الناتو

آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- ذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان، الخميس، أن “رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، استقبل قائد بعثة حلف شمال الأطلسي/ الناتو في العراق الجنرال كريستوف هينتزي والوفد المرافق له، حيث جرى استعراض سير علاقة التعاون بين العراق والبعثة في المجالات المعنية كافة”.وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن “العراق ينظر بأهمية إلى مستقبل علاقات التعاون الثنائي مع الدول الأعضاء في الحلف، مثلما يستثمر وجود البعثة لتعزيز مجالات التدريب لقواتنا المسلحة بمختلف تشكيلاتها، وبما يدعم القدرات الفنية والعسكرية العراقية، واستمرارها بتأدية مهامها بكل حزم ومهنية، وتطوير القدرات القتالية”.واكد الجنرال هينتزي من جانبه وفق البيان على ان البعثة تتابع تطور العلاقة مع العراق، وما تتلقاه من دعم رسمي لفريقها الفني، والتعاون المشترك في ضوء مخرجات الزيارة التي قام بها السوداني إلى مقرّ الحلف في بروكسل، ولقائه الأمين العام للحلف وقادة وممثلي الدول الأعضاء”.

