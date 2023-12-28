السوداني حرب غزة كشفت فشل المنظومة الدولية في تحقيق الأمن والاستقرار

السوداني حرب غزة كشفت فشل المنظومة الدولية في تحقيق الأمن والاستقرار
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- جدد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، تأكيده على مضي الحكومة باتجاه إنهاء وجود التحالف الدولي في العراق، فيما أشار إلى أن حرب غزة كشفت “فشل” المنظومة الدولية في تحقيق الأمن والاستقرار.وقال السوداني في تصريحات مشتركة مع رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، الذي وصل إلى العاصمة بغداد مساء أمس، : “نرحب بزيارة رئيس الوزراء الإسباني إلى العراق، وأجرينا حوارات مهمة وأكدنا على أهمية العلاقة بين البلدين”، مبيناً أن “هناك فرصاً واعدة للنهوض بالعلاقات بين البلدين بمختلف المجالات”.وأضاف: “اتفقنا على جدول أعمال خلال عام يؤسس لشراكة استراتيجية بمختلف المجالات بين البلدين، وأكدنا على تكثيف الزيارات المتبادلة”، مشيراً إلى أنه وجه دعوة لإسبانيا للمشاركة بمؤتمر بغداد.ولفت السوداني إلى “مسألة انخفاض مناسيب نهري دجلة والفرات ودعم حقوق العراق المائية، إضافة إلى جهود الحكومة في مواجهة حرق الغاز”.وثمن السوداني “موقف إسبانيا وإدانة الجرائم في غزة”، معرباً عن أمله بـ”مزيد من الجهود لإيقاف الحرب المدمرة”.وأشار السوداني إلى “دعم جهود العراق في مواجهة داعش الإرهابي”، مؤكداً أن “الحكومة العراقية ماضية باتجاه إنهاء وجود التحالف الدولي في العراق”.وشدد السوداني على “موقف الحكومة الواضح والرافض للاعتداءات العدائية تجاه القواعد العراقية”، مؤكداً أن “هذه الاعتداءات توثر على استقرار البلد”.وأكد أن “وجود التحالف الدولي يجب أن يكون ضمن إطار الدعم والمشورة”، مبيناً أن “الحكومة العراقية قادرة على الالتزام بحفظ وحماية البعثات الدبلوماسية”.واختتم حديثه بالقول، إن “الحكومة العراقية مستمرة في جهودها دولياً لإيقاف الحرب المدمرة في غزة”، معتبراً أنها “كشفت فشل المنظومة الدولية في تحقيق الأمن والاستقرار”.

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