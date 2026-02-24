السوداني: خزينة العراق تحت خدمة حزب الله اللبناني وإيران والحوثيين والقضية الفلسطينية

آخر تحديث:
الأعرجي: اختيار رئيس الحكومة المقبلة “مسألة إيرانية عراقية بحتة”
حزب طالباني:باراك يعمل لصالح أجندات تركيا وحزب بارزاني
ائتلاف النصر:قوى سنية وكردية ترفض المالكي وعلى الإطار إنهاء ترشيحه
حزب طالباني: مكونات الإطار مع مرشح حزبنا لرئاسة الجمهورية
بدر الإيرانية: قرار اختيار رئيس الوزراء يجب أن يكون عراقياً إيرانيا خالصاً
إسرائيل تحاصر الضفة الغربية ومستمرة بقتل الفلسطينين
الخميس المقبل ..الجولة الثالثة من المحادثات الأمريكية الإيرانية في جنيف
ترامب يعلن إرسال سفينة مستشفى إلى غرينلاند
مسؤولون أمريكيون:خيارات العمل العسكري ضد إيران تتراوح بين استهداف أفراد والسعي لتغيير النظام
الأمم المتحدة: إسرائيل تواصل إجرامها في غزة
وزير النفط:لايمكن المساس بحوافز موظفي القطاع النفطي
مستشار حكومي:هوان حكومة السوداني وراء الجفاف والتصحر في العراق
كتلة السوداني: الأمم المتحدة لا تمتلك سلطة الغاء الخرائط البحرية
خبير نفطي:عقد وزارة النفط مع شركة شيفرون الأمريكية هو “مذكرة تفاهم”
وزارة التخطيط:(0.9%) نسبة التضخم في العراق خلال شهر كانون الثاني 2026
الأحد المقبل ..إنطلاق منافسات الجولة 22 من الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم،
الأربعاء المقبل..انطلاق الجولة 14 من الدوري العراقي الممتاز بكرة الطائرة
السوداني: نأمل فوز المنتخب العراقي في بطولة العالم لكرة القدم
اليوم..خمس مباريات ضمن منافسات الجولة الـ19 من دوري نجوم العراق لكرة القدم
أرنولد: لا أحد يضمن مكانه في المنتخب إلا من خلال مستواه داخل الملعب
إلغاء ازدواج الرواتب وامتيازات كبار المسؤولين توفر (3.4) مليار دولار سنوياً لخزينة الدولة
بين الفشل والفساد وانتفاخ جيوب السحت الحرام العراق إلى الهاوية
مستشفى دار السلام… نموذج إنساني في دعم العراقيين المتعففين والمرضى في الأردن
الفساد والفشل والرواتب الخيالية للحيتان والنفقات المبالغ فيها وراء ظنك معيشة المواطن
الحكم الإطاري الفاسد الفاشل حول البلد إلى (جمهورية الفقراء)
مستشار حكومي: العراق يسدد بدلاً من المستثمر في حال تعثره سداد القرض!
المالكي:قرارنا ينبع من مصلحة إيران أولاً
الإطار الإيراني: المالكي فوق العراق وموت الشعب من الجوع والعطش لايعنينا
حزب الدعوة الإيراني: نحن جنود إيران في تدمير العراق والكذب والنفاق والخيانة ديدنا
مصدر:الإطار آلة دمار العراق في ترشيح المالكي لرئاسة الحكومة المقبلة
