السوداني: خزينة العراق تحت خدمة حزب الله اللبناني وإيران والحوثيين والقضية الفلسطينية

السوداني: خزينة العراق تحت خدمة حزب الله اللبناني وإيران والحوثيين والقضية الفلسطينية
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء ( 24 شباط 2026 )، موقف العراق الثابت في دعم حقوق الشعب الفلسطيني ورفض سياسة الاستيطان والعقاب الجماعي.وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان “، أن “السوداني استقبل سمر عوض الله بمناسبة توليها مهامها الجديدة، وقدم لها تهانيه، مشددًا على ضرورة تكاتف الجهود الإقليمية والدولية لوقف الانتهاكات التي تزيد من التوتر وتؤثر على الاستقرار الإقليمي”.من جانبها، نقلت السفيرة الفلسطينية “تحيات الرئيس الفلسطيني ورئيس الحكومة الفلسطينية إلى رئيس مجلس الوزراء، مثمنة دعم العراق المستمر للشعب الفلسطيني، ودوره في خفض التصعيد وتهدئة التوتر في المنطقة”، مشيدة “بما شهده العراق من نهضة عمرانية وتنموية في مختلف القطاعات”.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *