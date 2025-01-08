السوداني: سنبقى ندافع عن إيران ونظامها السياسي حتى الموت

السوداني: سنبقى ندافع عن إيران ونظامها السياسي حتى الموت
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق جدد الولائي رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء، تأكيده على احترام إرادة الشعب السوري ودعم أي إطار سياسي يختاره بنفسه، فيما أكد حرص بغداد على إقامة علاقات متوازنة مع كل الأطراف الإقليمية والدولية.وقال السوداني، في مؤتمر مشترك مع الرئيس الإيراني ، إن “زيارة طهران تأتي لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين والاجتماع مع بزشكيان، بحث هذا الملف وعلى مستوى جميع المجالات المشتركة”، مبيناً أن “اللقاء شهد أيضاً مناقشة ملف تجهيز العراق بالغاز والطاقة”.وأضاف السوداني، أن “الأيام المقبلة ستشهد عقد اجتماعات على مستوى الوزراء بين البلدين لبحث تعزيز العلاقات المشتركة بين بغداد وطهران”، مؤكداً في الوقت نفسه “متابعة المشاريع المشتركة مع إيران خصوصاً قطاعي السكك والسكن”.وعن التطورات في سوريا، أشار السوداني، إلى أن “استقرار سوريا مفتاح لاستقرار المنطقة، وبغداد تحترم إرادة الشعب السوري وتدعم أي إطار سياسي يختاره بنفسه”، داعياً في الوقت نفسه المجتمع الدولي إلى “حل سياسي شامل في سوريا، عزم بغداد لعقد مؤتمر دولي من أجل استقرار المنطقة”.بدوره، قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، أن بلاده لديها هواجس مشتركة مع العراق تجاه التطورات في سوريا عقب سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد.وأوضح بزشكيان خلال المؤتمر الصحفي، إن “إيران والعراق  لدينا هواجس مشتركة بشأن التطورات في سوريا”، مضيفاً “خطر الإرهاب يشكل هاجساً مشتركاً مع العراق ويتطلب مزيدا من الحكمة والتعاون بين البلدين”، مشيراً إلى أن إيران تدعو الى استقرار المنطقة والعراق يحظى بأولية في ذلك.وتابع الرئيس الإيراني خلال المؤتمر الصحفي المشترك عقب مباحثات مع السوداني، إن” خطر الإرهاب وإمكانية إعادة تنشيط الخلايا الإرهابية من مخاوف إيران والعراق”، منوهاً أن “العراق بلد مهم وشريك استراتيجي لإيران”.هذا والتقى رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، قبل قليل، الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان في قصر سعد آباد، بعد وصوله إلى طهران صباح اليوم في زيارة رسمية.

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