السوداني صعد قطار التطبيع مع الكيان الصهيوني من أجل ولايته الثانية

السوداني صعد قطار التطبيع مع الكيان الصهيوني من أجل ولايته الثانية
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف مدير مركز الاعلام العراقي في واشطن نزار حيدر، الخميس، ان رئيس الوزراء محمد شياع السوداني صعد قطار التطبيع مع الكيان الصهيوني اثر حضوره قمة شرم الشيخ. وقال حيدر في حديث متلفز، ان “رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني صعد قطار التطبيع مع الكيان الصهيوني والتحقق مع بقية الدول التي حضرت مراسيم قمة شرم الشيخ في مؤشر على قبول مشروع ترامب الداعي الى حل الدولتين والاعتراف بالكيان الصهيوني كدولة مستقلة ومعترف رغم ان توجهه لا يحظى بتأييد قوى الاطار التنسيقي”. واضاف ان “السوداني يسعى للجوء الى العامل الخارجي للحصول على ولاية ثانية مقابل التطبيع مع الكيان الصهيوني على الرغم من ان توجه السوداني مرفوض من قبل قوى الاطار التنسيقي”.وبين ان “حضور السوداني الى قمة شرم الشيخ معناه تأييده لخطة ترامب التي تنص على حل الدولتين الفلسطينية والاسرائيلية”، موضحا ان “السوداني صعد قطار التطبيع مع الكيان الصهيوني عبر تحقيق حلمة التجديد لولاية ثانية “.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *