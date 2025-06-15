السوداني: ضرب إسرائيل لإيران هو استهداف للعراق

السوداني: ضرب إسرائيل لإيران هو استهداف للعراق
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- ذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان ،الاحد، أن “رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، استقبل سفير الاتحاد الأوروبي توماس سيلر، حيث جرى بحث العلاقات بين العراق والاتحاد الأوروبي، وتطوّرات الأوضاع في المنطقة”.وأكد السوداني وفق البيان أن “العدوان الصهيوني الأخير على الحبيبة إيران يمثل تهديداً مباشراً للأمن والاستقرار في العراق والمنطقة، وأن المقصود منه عرقلة كل الجهود الدبلوماسية التي جرى بذلها، في انتهاك صارخ للقواعد والأعراف القانونية والدولية”، مشيراً إلى “مسؤولية القوى الكبرى، والاتحاد الأوروبي على وجه الخصوص، في وقف الأعمال العدائية”.وعبر السفير سيلر حسب البيان عن رغبة الاتحاد الأوروبي في تعزيز أوجه الشراكة مع العراق في مختلف المجالات، والعمل على تنظيم زيارة قريبة لوفد بنك الاستثمار الأورربي الى بغداد، بالاضافة الى استمرار التعاون مع الجهات العراقية المعنية من أجل تسهيل عودة الطيران العراقي للعمل في القارة الأوروبية”.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *