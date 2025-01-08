السوداني: علاقة العراق بإيران كعلاقة الأم بولدها

السوداني: علاقة العراق بإيران كعلاقة الأم بولدها
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  بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء، أن علاقتنا مع إيران علاقة الأم بولدها فهي الأم والحبيبة ، جاء ذلك خلال اجتماعه مع الرئيس الإيراني بزشكيان اليوم، وأضاف السوداني، لن نسمح للإدارة ترامب باستهداف إيران أو الحشد الشعبي ، واكد ، ان بغداد ستبقى مقرا لكل فصائل محور المقاومة الإسلامية ضد أمريكا وإسرائيل والمتحالفين معها. 

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