السوداني في السر غير في العلن..نريد خروج القوات الأمريكية من العراق

السوداني في السر غير في العلن..نريد خروج القوات الأمريكية من العراق
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق-  اكد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء، ان العراق يريد خروجا سريعا ومنظما للقوات العسكرية التي تقودها الولايات المتحدة من أراضيه. وقال السوداني في مقابلة مع وكالة رويترز، ان “طريق اخراج القوات الأجنبية من العراق سيكون عبر  التفاوض لكنه لم يحدد موعدا نهائيا، واصفا “وجود تلك القوات بأنه مزعزع للاستقرار في ظل التداعيات الإقليمية لحرب غزة”.وأضاف، إن” هناك حاجة لإعادة تنظيم هذه العلاقة حتى لا تكون هدفا أو مبررا لأي طرف سواء كان داخليا أو خارجيا للعبث بالاستقرار في العراق والمنطقة”.وأضاف أن خروج تلك القوات يجب أن يتم عبر التفاوض. يذكر ان السوداني ابلغ الأمريكان سراً يوم أمس الثلاثاء بأنه مع بقاء قواتهم في العراق.

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