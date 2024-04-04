السوداني لإطاره الحاكم:زيارتي لواشنطن لإستمالة دعم الحكومة الإطارية والحشد الشعبي

السوداني لإطاره الحاكم:زيارتي لواشنطن لإستمالة دعم الحكومة الإطارية والحشد الشعبي
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أبلغ رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، الإطار التنسيقي الشيعي، أسباب زيارته إلى واشنطن، وأبرزها ترتيب العلاقة الثنائية بين العراق والولايات المتحدة في كافة المجالات، وفق ما ذكره القيادي في الاطار عامر فايز العامري في حديث صحفي ،اليوم الخميس، إن الإطار التنسيقي عقد  مساء أمس الأربعاء، اجتماعاً بحضور رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، وتم خلاله مناقشة زيارة الأخير إلى الولايات المتحدة الأمريكية وملف انتخاب رئيس مجلس النواب.وأضاف، أن السوداني طرح خلال الاجتماع أسباب زيارته إلى واشنطن، وأن الغرض من الزيارة ترتيب العلاقة الثنائية بين العراق والولايات المتحدة  وتعزيزها في كافة المجالات ولغرض دعم الحكومة الإطارية والحشد الشعبي وبقاء القوات الأمريكية في العراق للحاجة الماسة اليها.

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