السوداني لإيران: اقتصاد العراق وثرواته تحت خدمتكم

السوداني لإيران: اقتصاد العراق وثرواته تحت خدمتكم
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استقبل رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، وكيل وزارة الخارجية الإيرانية للشؤون الاقتصادية مهدي صفري، حيث يزور العراق على رأس وفد فني إيراني؛ لمناقشة مشاركة الشركات الإيرانية في مشاريع طريق التنمية ونقل صفري إلى السوداني تهنئة الرئيس الإيراني  ابراهيم رئيسي للعراق حكومة وإطارً، بمناسبة نجاح تنظيم انتخابات مجالس المحافظات، وإتمام هذا الاستحقاق الدستوري.وأشار  السوداني ،خلال اللقاء، إلى أهمية تنمية علاقات التكامل الاقتصادية مع إيران، وانفتاح العراق على الجوار الإقليمي من أجل المزيد من التواصل والإسهام في مشاريع التنمية، ومواجهة التحديات الاقتصادية، بما ينعكس إيجاباً على استقرار المنطقة.وأكد سيادته أنّ مشروع طريق التنمية الحيوي والمشاريع الملحقة به، ستمهد الساحة الاقتصادية أمام تعاون أوثق، وتخلق فرصاً جديدة تعزز من اقتصاد العراق، وعموم دول الجوار والمنطقة.

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