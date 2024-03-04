السوداني: لا نؤيد خفض سعر صرف الدولار!

السوداني: لا نؤيد خفض سعر صرف الدولار!
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، مساء امس الأحد، (3 آذار 2024) ان خفض سعر الصرف يعني منح الدولار للتجارة غير الشرعية”.وذكر السوداني خلال مشاركته في إفتتاح فعاليات ملتقى الرافدين للحوار ببغداد، ان “الوضع المالي في العراق بأفضل حالاته وجمع التعاملات التجارية تتم عبر المؤسسات التجارية”.وأضاف “نمنح الطالب والمريض والتاجر والمقاول والمستثمر الدولار بالسعر الرسمي”.ولفت السوداني الى ان “الملاحظات المسجلة على المصارف العراقية من الخزانة الأمريكية هي في زمن الحكومات السابقة”.وأشار الى ان “الإصلاح الاقتصادي كان من أهم أولويات البرنامج الحكومي”.ونوه السوداني الى ان “رواتب الموظفين والمتقاعدين تشكل الكتلة النقدية الأكبر في الموازنة المالية”.يشار الى ان العراق يعتمد على منصة بيع العملة بشكل مباشر للبنوك والشركات المحلية، والتي كانت تُعرف سابقا بمزاد الدولار اليومي، كواحدة من آليات الحفاظ على قيمة الدينار العراقي، ومحاربة عمليات المضاربة بالسوق الموازي.

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