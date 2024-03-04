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المنتخب العراقي للشباب سيلتقي نظيره الاسترالي في الأسبوع الأخير من الشهر الجاري
اللاعب (هالاند) سيغادر فريقه مانشستر سيتي
السعودية تطلق حملتها لاستضافة كأس العالم لكرة القدم لعام 2034
العراق يقترح استضافة مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب لعام 2025 في بغداد
الاتحاد العراقي لكرة القدم يعلن استعداده لتوفير كل وسائل النجاح للمنتخب العراقي لتصفيات كأس العالم
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السوداني: لا نؤيد خفض سعر صرف الدولار!
الطالباني:العلاقات القوية مع بغداد أفضل للإقليم وبقاء القوات الأمريكية في مصلحة أمن العراق
شركات الحرس الثوري تستحوذ على أكثر من (4)مليارات دولار من المال العام العراقي
المشروع الإيراني..وزارة النقل تسعى لإلغاء الخطوط الجوية العراقية وتشكيل بديلا عنها!
السوداني:ببركات إمامنا خامئني سددنا جزءً من ديون إيران المتعلقة باستيراد غازها
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- اذاعة INN