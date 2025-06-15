السوداني لبزشكيان:سأبقى الجندي الوفي لإيران وكل أمكانيات العراق في خدمتكم

السوداني لبزشكيان:سأبقى الجندي الوفي لإيران وكل أمكانيات العراق في خدمتكم
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 بغدلد/ شبكة أخبار العراق- أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الأحد (15 حزيران 2025)، خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الإيراني تضامن العراق مع إيران ضد العدوان الصهيوني.وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان : أن “السوداني أجرى اليوم الأحد، اتصالاً هاتفياً مع رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية مسعود بزشكيان، وأعرب عن تضامن العراق، حكومةً وحشداً، مع إيران التي تتعرض لعدوان صهيوني سافر”.وأكد السوداني حسب البيان، حرص العراق على أمن إيران واستقرارها كونهما يرتبطان بأمن واستقرار المنطقة، كما أكد حرص العراق على عدم اتساع نطاق الحرب، مشيراً إلى الحراك الذي تقوده الحكومة العراقية، على مختلف المسارات من اجل منع اختراق الأجواء العراقية من قبل الكيان الصهيوني.وأبدى رئيس الوزراء استعداد العراق لتقديم كل أنواع المساعدات اللازمة لمعالجة آثار العدوان الذي تتعرض له الجمهورية الإسلامية الإيرانية، في إطار التضامن الذي يجمع الدول الإسلامية.من جانبه، قدم بزشكيان الشكر للعراق، بمختلف فعالياته الرسمية والشعبية، على المواقف المعلنة والواضحة في رفض سلوك الكيان الصهيوني واعتداءاته المتكررة على بلدان المنطقة، إلى جانب جرائمه التي يرتكبها بحق الشعب الفلسطيني، مشدداً على أهمية أن تتخذ الدول الإسلامية موقفاً موحداً إزاء هذه الاعتداءات والتجاوز الصارخ على القانون الدولي، الذي قد يطال بلداناً إسلاميةً أخرى.

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