السوداني لبلينكن: نحن في خدمة دول المنطقة

السوداني لبلينكن: نحن في خدمة دول المنطقة
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- تلقى رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، اتصالاً هاتفياً  من وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن.وقال بيان للمكتب الاعلامي لرئيس الوزراء، تلقى ان “الاتصال الهاتفي شهد التباحث في العلاقات الثنائية بين العراق والولايات المتحدة، وسبل تعزيزها على مختلف الصعد والمجالات”.واضاف البيان، ان “الاتصال بحث جهود الحكومة العراقية في مجال الإصلاح الاقتصادي وتنويع مصادر التنمية، بالإضافة إلى أداء القوات الأمنية العراقية في ملاحقة فلول الإرهاب، ودور الجانب الأمريكي في تقديم المساعدة في مجال المشورة والتدريب العسكري”.رئيس الوزراء اكد خلال الاتصال، بحسب البيان، ان “مواقف العراق الثابتة إزاء القضايا والتحديات الأمنية والاقتصادية، على المستوى الإقليمي والدولي، وتعضيد جهود التهدئة وتعزيز سياسة الحوار لحل الخلافات”.

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