السوداني لرئيسي:نحن في خدمتكم

السوداني لرئيسي:نحن في خدمتكم
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- تلقى رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، مساء امس السبت، اتصالاً هاتفياً من رئيس إيران إبراهيم رئيسي.وذكر بيان لمكتب السوداني؛ أن “في مستهل الاتصال، عبر رئيسي عن الشكر للعراق ؛ لما قدموه من رعاية وضيافة للزوّار المشاركين في استذكار أربعينية الإمام الحسين، مثمناً الجهود المتميزة المبذولة على كل المستويات، وعدّها دليلاً مضافاً على استقرار العراق، من جانبه، أكد السوداني أنّ “ضيافة زائري الأربعينية من الايرانيين ورعايتهم صورة يؤكد من خلالها العراقيون، بشكل سنوي، تمسكهم بالمذهب وطقوس الاربعينية”.وشهد الاتصال التطرق إلى أهمية العلاقات الثنائية، وما تمثله من إسهام في استقرار المنطقة.

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