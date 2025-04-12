السوداني للبارزاني: رغباتكم أوامر

السوداني للبارزاني: رغباتكم أوامر
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- ذكر مقر البارزاني في بيان اليوم، أن الزعيم الكوري استقبل في مصيف صلاح الدين السوداني.وأضاف البيان أنه، خلال اللقاء، جرى التباحث حول الأوضاع السياسية وآخر التغييرات والمستجدات على الصعيد الإقليمي، ووفقا للبيان، فقد “شكّلت العلاقات بين حكومة إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية العراقية محوراً آخر للقاء”.و وصل رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، في وقت سابق من صباح اليوم السبت، إلى مدينة اربيل . وتابع البيان، إن الجانبين سيبحثان عدداً من الملفات الخارجية والداخلية ومن بينه الخلافات والقضايا العالقة بين اربيل وبغداد. وأضاف أن مسرور بارزاني والسوداني سيناقشان أيضا مسألة استئناف صادرات نفط الإقليم عبر ميناء جيهان التركي.وهذه خامس زيارة يجريها رئيس الحكومة العراقية الى إقليم كوردستان منذ توليه منصبه وكان آخرها في شهر تشرين الثاني/نوفمبر من العام 2024.

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