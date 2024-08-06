السوداني لمحافظ ديالى الجديد يؤكد على تنفيذ البرنامج الحكومي

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باب للسرقة..النفط النيابية:العراق بحاجة إلى (60) ناقلة نفط سعر الواحدة (150) مليون دولار!
مصادر سياسية: احتمال تكليف وزير العدل (خالد شواني) بمنصب محافظ كركوك
أكثر من (8) ملايين برميل نفط الصادرات العراقية لأمريكا خلال شهر آيار الماضي
هيا نضحك..تحالف الفتح:الإمام “الغائب زعلان” لعدم تعديل قانون الأحوال الشخصية وفق المذهب الشيعي الصفوي!
حزب طالباني:تركيا تسعى لتشكيل حكومة كركوك حسب مزاجها
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باب للسرقة..النفط النيابية:العراق بحاجة إلى (60) ناقلة نفط سعر الواحدة (150) مليون دولار!
أكثر من (8) ملايين برميل نفط الصادرات العراقية لأمريكا خلال شهر آيار الماضي
اليوم..أسعار صرف الدولار=150750 ديناراً
حراك نيابي لاستجواب الإطاري وزير الكهرباء لسرقته المال العام
الخطوط الألمانية تعلق رحلاتها عبر الأجواء العراقية والإيرانية
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المنتخب الفرنسي والإسباني في المباراة النهائية في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024
اليوم ..مباراة المغرب x إسبانيا ..ومصر x فرنسا
العراق يشارك في دورة باريس البارالمبية نهاية الشهر الحالي
الأثنين المقبل..منتخب المغرب الأولمبي ونظيره الاسباني في الربع النهائي
اللجنة الأولمبية.. تكريم مالي مقابل تحقيق الفوز في فرنسا
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منح أكراد إيران وسوريا وتركيا الجنسية والجواز العراقي من قبل الإقليم خيانة كبرى
السوداني قدم لتركيا تنازلات لم تحلم بها خلال إتفاقه مع أردوغان
العراق تحت خط الفقر المائي المدقع بسبب إيران وتركيا وحكومة الإطار تنتظر حلول السماء
مجالس المحافظات تدوير نفس النفايات
رايتس ووتش:الإعدامات الجماعية في ظل حكومة السوداني الإطارية جرائم إنسانية
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حراك نيابي لاستجواب الإطاري وزير الكهرباء لسرقته المال العام
مصادر أمنية:زعماء “المقاومة ” الحشدوية يختبئون في المجاري مع الجرذان خوفا من الاغتيالات
العراق يقدم خدمة اقتصادية جديدة لإيران من خلال بناء مدينة اقتصادية على الحدود العراقية الإيرانية !
العصائب:زواج القاصرات فتوى خمينية واجبة التنفيذ وسنزوج بناتنا “الزينبيات”من ذوي الأعمار 9 سنوات
مصدر سياسي:أكثر من مليون عامل أجنبي يعملون في العراق بشكل غير قانوني
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