السوداني: لن نسمح باستهداف إيران من الأراضي العراقية

السوداني: لن نسمح باستهداف إيران من الأراضي العراقية
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء (20 كانون الأول 2023)، خلال استقباله نائب وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية فيكتوريا نولاند، رفض الحكومة اتخاذ أي إجراء على الأراضي العراقية من قبل أية جهة خارجية.وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان ، أن الأخير “استقبل نائب وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية فيكتوريا نولاند والوفد المرافق لها، حيث قدمت التهنئة إلى الحكومة العراقية بمناسبة نجاح انتخابات مجالس المحافظات”.وأضاف البيان، أن “اللقاء شهد استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها في مجالات التعاون المشترك واتفاقية الإطار الاستراتيجي بين البلدين”.وأكد رئيس مجلس الوزراء، خلال اللقاء، “أهمية العمل على تعزيز استقرار المنطقة”، مشيرا إلى “مسؤولية الحكومة العراقية في حفظ الأمن على أراضيها، وجديتها في فرض الأمن والاستقرار وحماية البعثات الدبلوماسية والسفارات، ومواقع تواجد مستشاري التحالف الدولي العاملين في العراق”، فيما شدد على “رفض الحكومة اتخاذ أي إجراء على الأراضي العراقية من قبل أية جهة خارجية تستهدف ايران”.وتطرق السوداني، خلال اللقاء، إلى “الأحداث في غزة، والجرائم البشعة التي ترتكب بحق الفلسطينيين”، مؤكداً أنّ المجتمع الدولي فقد الكثير من مصداقيته بسبب مواقفه تجاه ما يحصل في غزة”.من جانبها، أشارت مساعدة وزير الخارجية الأمريكية إلى “علاقات التعاون بين البلدين، والحرص على إدامتها في مجالات عدّة”، لافتة الى أنّ “الولايات المتحدة تتحرك لإنهاء العمليات العسكرية في غزة بأسرع وقت، والعمل نحو مسار سياسي يضمن الحقوق المشروعة للفلسطينيين”.

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