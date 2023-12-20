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السوداني: لن نسمح باستهداف إيران من الأراضي العراقية
النزاهة:الهيئة العامة للضرائب لم تتخذ أي إجراء بحق الشركات التي لم تسدد ضرائبها
تركمان العراق: تشكيل الحكومة في كركوك ستواجه صعوبة
إعلان نسبة النتائج المتبقية5.6% ستكون لصالح تحالف نبني ودولة القانون
العراق يبحث مع تركيا ملفات المياه وحزب الـppk والقصف التركي في شمال البلاد
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النزاهة:الهيئة العامة للضرائب لم تتخذ أي إجراء بحق الشركات التي لم تسدد ضرائبها
توقيع عقد بين شركة سعودية وعراقية لبيع المصاعد والسلالم الكهربائية
اليوم ..ارتفاع في أسعار صرف الدولار
السوداني يؤكد على تعزيز التعاون مع فرنسا الداعمة للعدوان الإسرائيلي على غزة
القانونية النيابية:صعوبة تعديل قانون الموازنة
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المحكمة الاتحادية بين “الجاكوج الإطاري والرغبات السياسية”
ماذا يستفيد المواطن العراقي من عودة مجالس المحافظات الفاسدة؟
العلاقة بين العراق وأمريكا تتراوح بين “شريك متناقض أو عدو ضمني”
حكومة السوداني نهاية ” خرافة العراق الجديد”
القائم بالأعمال يشرف على انطلاق العمل بمحطة جواز السفر الإلكتروني في عمان
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العراق يبحث مع تركيا ملفات المياه وحزب الـppk والقصف التركي في شمال البلاد
السوداني يؤكد على تعزيز التعاون مع فرنسا الداعمة للعدوان الإسرائيلي على غزة
إيران: نجحنا من جعل العراق بلداً مستورداً غير منتجاً
بالجدول..مفوضية الانتخابات:41% نسبة المشاركة في الانتخابات المحلية
اليوم .. إنطلاق التصويت العام لانتخابات مجالس المحافظات
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